Θεσσαλονίκη

Σέρρες: Παρίστανε τη δικηγόρο και αποσπούσε τεράστια ποσά

Ποιο είναι το συνολικό ποσό που κατάφερε να αποσπάσει από τα θύματα

Στην αποκάλυψη ότι η 51χρονη ημεδαπή, που κρατείται από τον Αύγουστο του 2021 στις φυλακές του Κορυδαλλού, εξαπάτησε επιπλέον 31 άτομα από κοινού με τον 69χρονο συνεργό της, προχώρησε σήμερα το γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των παθόντων σε 87.

Η 51χρονη ημεδαπή, που είχε συλληφθεί αρχικά στις Σέρρες για το αδίκημα της απάτης, διαπιστώθηκε ότι από το 2008 μέχρι και τον Αύγουστο του 2021 οπότε και «πιάστηκε», άλλοτε προσποιούμενη τον δικηγόρο και άλλοτε την υψηλή αξιωματούχο του ΣΔΟΕ, κατάφερε να αποσπάσει μαζί με τον συνεργό της από τους παθόντες, συνολικά το ποσό των 268.167 ευρώ.

«Προσφέροντας» δήθεν υπηρεσίες επίλυσης δικαστικών διαφορών, κλεισίματος βιβλίων στην εφορία, διακανονισμό χρεών, ακόμα και έκδοση πιστοποητικών, τα οποία εύκολα κανείς θα μπορούσε να εκδώσει από το gov.gr, η 51χρονη μαζί με το συνεργό της, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και περιλαμβάνονταν στη δικογραφία, διέπραξε την τελευταία τετραετία συνολικά 56 απάτες και μία απόπειρα απάτης σε βάρος διαφόρων πολιτών.