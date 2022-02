Μεσσηνία

Μεσσηνία: Πατριός ασελγούσε στη θετή του κόρη

Σε ποινή καθείρξεως 8 ετών καταδικάστηκε χθες Παρασκευή (11/1) σε δεύτερο βαθμό από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας ένας 37χρονος για ασέλγεια και κατάχρηση το 2018 σε βάρος της 12χρονης κόρης της συζύγου του.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στα τέλη Φεβρουαρίου του 2018, έπειτα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, η μικρή εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της ότι ο πατριός της τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, σχεδόν καθημερινά, κατά το διάστημα που εκείνη έλειπε από το σπίτι, προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Δύο μέρες μετά η μητέρα μαζί με τη 12χρονη κατήγγειλαν τα περιστατικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Ο 33χρονος είχε παρουσιασθεί τότε μόνος του στην Αστυνομία, ενώ μέχρι και σήμερα αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό ο 37χρονος κρίθηκε ένοχος για ασέλγεια και κατάχρηση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 12χρονης και αφού του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 14 ετών, έπειτα από συγχώνευση των ποινών για τις δύο πράξεις που καταδικάσθηκε.

Χθες σε δεύτερο βαθμό, παρότι κρίθηκε και πάλι ένοχος για τις δύο πράξεις, επιβλήθηκε μία ποινή, αυτή των 8 ετών κάθειρξης. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής, Άγγελος Βλαχονικολός, με νέο νόμο το 2021 η ποινική αντιμετώπιση είναι πιο ήπια και δεν υπάρχει αληθινή συρροή πράξεων, αλλά φαινομενικά και έτσι η πράξη της ασέλγειας απορροφάται από αυτή της κατάχρησης, ωστόσο ένοχος κρίθηκε και για τις δύο πράξεις.

