Θεσσαλονίκη: Τραγικό τέλος για 53χρονο

Άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης ο άνδρας ο οποίος έπεσε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι από τον πρώτο όροφο σπιτιού στη Λητή ενώ εκτελούσε εργασίες.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

