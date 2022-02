Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Πάρτι ορθίων, χωρίς μάσκες σε κλαμπ (εικόνες)

«Περίπατο» πηγαίνουν τα μέτρα σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης...



«Περίπατο» πηγαίνουν τα μέτρα σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς μάσκες, αποστάσεις και το βασικότερο… όρθιοι, «παρτάρουν» οι Θεσσαλονικείς σε κλαμπ, παρά τα μέτρα και τους συνεχείς ελέγχους της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ, τα κέντρα διασκέδασης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, αλλά και μόνο για καθήμενους για την αποφυγή συνωστισμού, ενώ θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων και των κανόνων υγιεινής.

Παρόλα αυτά, θαμώνες σε δύο κέντρα διασκέδασης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χορεύουν αμέριμνοι, ενώ επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς ο ένας είναι επάνω στον άλλον. Η τήρηση των μέτρων… «πήγε περίπατο» με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διασποράς του κορονοϊού.

Η χαλάρωση των μέτρων «έδωσε» νέα πνοή στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης, με πλήθος κόσμου να επισκέπτεται κλαμπ και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ιδίως την Παρασκευή και το Σάββατο και να «παρτάρει» μέχρι πρωίας.

