Εύβοια - Καταγγελία: “Βγήκαμε για ποτό και με βίασε”

Τι καταγγέλει η 19χρονη κοπέλα και τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση βιασμού 19χρονης στα Ψαχνά, που θυμίζουν αρκετά την πρόσφατη υπόθεση βιασμού της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα, η οποία είναι φοιτήτρια, το προηγούμενο βράδυ είχε βγει μαζί με τον 26χρονο και κατανάλωσαν αρκετό αλκοόλ.

Η κοπέλα την επόμενη μέρα κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Ψαχνών τον βιασμό της από τον 26χρονο, ενώ εκείνος αρνείται όλες τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως ό,τι έγινε ήταν κοινή συναινέσει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος αποπειράθηκε να βιάσει τη 19χρονη το βράδυ της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2022.

Ο 26χρονος συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

