Κοινωνία

#MeToo: Γνωστός ηθοποιός κατηγορείται για βιασμό

Μήνυση για βιασμό κατέθεσαν τέσσερις γυναίκες σε ηθοποιό, οι δύο εκ των οποίων ήταν ανήλικες κατά την καταγγελλόμενη πράξη.

Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για σεξουαλική βία κατά τεσσάρων γυναικών απήγγειλε η Εισαγγελία σε γνωστό ηθοποιό που έκανε καριέρα στις ΗΠΑ, μετά από διερεύνηση πληθώρας καταγγελιών που αφορούν διαχρονική δράση του καλλιτέχνη από το 2008 έως το 2015.

Η ποινική δίωξη σε βάρος του ηθοποιού, πέμπτος που έρχεται αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη μετά την εκδήλωση του αποκαλούμενου MeToo στον χώρο των καλλιτεχνών, αφορά την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή κατ' εξακολούθηση και μη, τετελεσμένου και σε απόπειρα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τέσσερις καταγγελίες γυναικών, μεταξύ των οποίων, δύο αδελφές.

Η ποινική εκτίμηση για τον ηθοποιό που σχημάτισαν οι εισαγγελείς οι οποίοι ερεύνησαν την υπόθεση του και η οποία οδήγησε στην βαρύτατη δίωξη που του ασκήθηκε, είναι ότι σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες είχε αναπτύξει επί σειρά ετών κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος γυναικών αλλά και κοριτσιών, με έναρξη, κατά την δικογραφία, της σεξουαλικής βίας το 2008. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ασκήθηκε η δίωξη, υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις άλλων τεσσάρων ή πέντε γυναικών που τον έχουν καταγγείλει για κακοποιητική δράση. Σε βάρος του κατηγορούμενου ηθοποιού έχουν κατατεθεί τρεις μηνύσεις από τέσσερα συνολικά θύματα τα οποία ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από αυτόν. Μάλιστα δύο από τις μηνύτριες ισχυρίζονται πως ήταν ανήλικες κατά τον χρόνο που τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Η πρώτη μήνυση κατατέθηκε στις 21 του περασμένου Ιουλίου από πολύ γνωστή ηθοποιό η οποία κάνει καριέρα στο εξωτερικό και την αδελφή της. Οι δυο γυναίκες υποστηρίζουν ότι το διάστημα 2008-2014 έπεσαν θύματα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης από τον κατηγορούμενο. Η δεύτερη μηνύτρια, αδερφή της ηθοποιού, φέρεται να αναφέρει πως ήταν τόσο οδυνηρά και δυσβάσταχτα για αυτήν όσα βίωνε από την κακοποιητική συμπεριφορά του κατηγορούμενου, ώστε τον χειμώνα του 2012 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει προσπαθώντας να βουτήξει στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Το επόμενο διάστημα μετά την πρώτη μήνυση, κατατέθηκαν σε βάρος του κατηγορούμενου δυο ακόμη μηνύσεις από άλλες γυναίκες για την πράξη του βιασμού κατ' εξακολούθηση και του τετελεσμένου βιασμού.

Ο ηθοποιός κλήθηκε από τους εισαγγελείς σε ανωμοτί κατάθεση και φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται ισχυριζόμενος πως οι καταγγέλλουσες κινούνται σε βάρος του για λόγους εκδίκησης καθώς υπήρξαν ερωτευμένες μαζί του. Οι εισαγγελείς προχώρησαν σε συμπληρωματικές καταθέσεις των φερόμενων θυμάτων τα οποία επέμειναν πως υπέστησαν άγρια βία και ότι δεν ευσταθούν όσα περί συναίνεσης επικαλείται ο ηθοποιός.

Μετά την δίωξη που καθιστά πλέον κατηγορούμενο τον καλλιτέχνη, η δικογραφία σε βάρος του ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο ηθοποιός.

