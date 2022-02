Ζάκυνθος

Φωτιά στην Ηλεία

Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Γούμερο, της δημοτικής ενότητας Ωλένης, του δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν τρία οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ένα μηχάνημα έργων για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Σύμφωνα πάντα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

