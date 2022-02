Ηράκλειο

Έμφυλη βία - Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του μπροστά στο μωρό της

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα ηλικίας 34 ετών, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα ηλικίας 34 ετών, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 21 Φεβρουαρίου όταν ο πρώην σύντροφός της που είχε πάει από το βράδυ της ίδιας ημέρας στο σπίτι της, άσκησε σωματική βία πάνω της, χτυπώντας την με μπουνιές στο πρόσωπο και με κλωτσιές στο υπόλοιπο σώμα.

Για το περιστατικό μίλησε η ίδια στους αστυνομικούς του Αστυνομικούς Τμήματος Ηρακλείου, όπου κατονόμασε και κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 23χρονος πρώην σύντροφός της, την επισκέφθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Κυριακής, την απείλησε και στη συνέχεια τη χτύπησε σε όλο της το σώμα. Το περιστατικό αυτό συνέβη μπροστά στο παιδί της, ηλικίας μόλις έξι μηνών.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και αναζητεί τον δράστη.

