Λαμία - τροχαίο: “εκτοξεύτηκαν” οι επιβάτες της μηχανής (βίντεο)

Τι προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο και ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Ένα σοβαρό τροχαίο, συνέβη στη Λεωφόρο Καλυβίων στο ύψος του σούπερ μάρκετ Γαλαξίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο λίγο πριν τις 4 το απόγευμα.

Τα δύο οχήματα κινούνταν προς τη Λαμία, όταν για άγνωστο λόγο, το ΙΧ που οδηγούσε ηλικιωμένος, έκοψε απότομα ταχύτητα και η μηχανή που ακολουθούσε έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Στη μηχανή επέβαιναν δύο νέοι ηλικίας 20 και 27 ετών, οι οποίοι από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτοξέυτηκαν πολλά μέτρα μακριά.

Η μηχανή διαλύθηκε ολοσχερώς και οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο άμεσα και μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομειο της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είναι πιο βαριά τραυματισμένος ενώ φαίνεται πως δεν φορούσαν κράνος.

Πηγή: lamiareport.gr

