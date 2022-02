Παράξενα

Λαμία: Ελεύθεροι οι Ρομά που χοροπηδούσαν σε περιπολικό (βίντεο)

Τι αναφέρει ο συνήγορος τους, μετά την απόφαση των Αρχών, να αφεθούν ελεύθεροι οι νεαροί, που προκάλεσαν σάλο με το βίντεο που ανήρτησαν στο TikTok.

Ελεύθεροι αφέθηκαν με προφορική εντολή εισαγγελέα οι Ρομά που ανέβασαν βίντεο στο Tik Tok και χοροπηδούσαν σε καπο περιπολικού.

Σύμφωνα με όσα δηλώνει ο δικηγόρος Δημήτρης Κρουπης αφέθηκαν ελεύθεροι, ζητώντας συγγνώμη.

Στην δήλωση του, ο συνήγορος των κατηγορούμρνων, αναφέρει πως «ως συνήγορος υπεράσπισης, θα ήθελα να σας ενημερώσω και να σχολιάσω το γεγονός όχι ως ποινικό αδίκημα αλλά ως κοινωνικό σύγχρονο φαινόμενο ειδικά των νέων ανθρώπων.

Είμαι σίγουρος ότι οι δύο εντολείς μου, ο ένας ανήλικος, ενήργησαν επηρεασμένοι από τα μουσική trap και τα στερεότυπα της, αλλά και του φαινομένου του χωρίς λογική μιμητισμού. Δυστυχώς τα γεγονότα αυτά πρέπει να τα προλαβαίνουμε ως κοινωνία και κράτος.

Ο ρόλος και η ύπαρξη των νέων δεν εξαρτάται από την επιθετικότητα και την εικόνα των social media. Τελικά οι δύο νέοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της εισαγγελικής αρχής, αφού εξέφρασαν την συγγνώμη τους. Τα αδικήματα τους ήταν πλημμεληματικής μορφής και το ένα μάλιστα σε απόπειρα».

Πηγή: Lamianow.gr





