Σίκινος: Νέα κτηνωδία με νεκρές γάτες

Μια νέα ακόμα κτηνωδία έγινε στη Σίκινο, με τις 20 από τις 33 γάτες που φιλοξενούνται σε μια αυλή σπιτιού στην περιοχή της Αλοπρόνοιας, να εξαφανίζονται και να εντοπίζεται νεκρή μόνο η μία με αφρούς στο στόμα και το λαιμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τοπική κοινωνία της Σικίνου είναι έξαλλη με τη δράση αυτών που προσπαθούν να εξοντώσουν με δηλητήριο τις γάτες που φιλοξενούνται στην αυλή ενός σπιτιού στην Αλοπρόνοια, τις οποίες ταΐζει και φροντίζει μια γειτόνισσα.

Οι κάτοικοι δηλώνουν, ότι στη γατοαποικία αυτή, ταΐζει η γειτόνισσα, δεν υπάρχουν άλλοι γείτονες εκεί και δεν υπάρχουν γύρω μαγαζιά, οπότε και οι γάτες δεν ενοχλούν κανέναν παρότι πολλές σε αριθμό. Παρόλα αυτά, δράστες επιτίθενται σε αυτές και τις σκοτώνουν.

Η αστυνομία έχει αναλάβει τις έρευνες και συγκεντρώνει καταθέσεις ενώ αναμένεται η αυτεπάγγελτη μήνυση από τις αρχές της Σικίνου. Σημειώνεται πως, πριν από περίπου 1 μήνα, βρέθηκαν 10 γάτες νεκρές με τους δράστες να έχουν δηλητηριάσει 35 ζώα με φόλες.

