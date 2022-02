Ηλεία

Τσικνοπέμπτη - Τροχαίο: οδηγός σκοτώθηκε μετά το γλέντι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες μετά από τις στιγμές χαράς, συγγενείς και φίλοι βυθίστηκαν στο πένθος, για τον άτυχο οδηγό.

Δεν άντεξε ο 60χρονος Νίκος Λιούρης εργαζόμενος στο Γ.Ν. Αμαλιάδας και υπέκυψε στα τραύματα του, μετά το σφοδρό τροχαίο που συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Αντωνίου Πετραλιά.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο, που οδηγούσε ένας 25χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί, όπως και η σύζυγός του 60χρονου.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας έφτασαν στο σημείο και απεγκλώβισαν τον 60χρονο σοβαρά τραυματία και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Αμαλιάδας και από εκεί στο Γ.Ν. Πύργου.

Εκεί διασωληνώθηκε και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή, μετά από ανακοπές που υπέστη, όμως δεν τα κατάφεραν.

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας και κυρίως τους συναδέλφους του στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Το μεσημέρι είχαν περάσει όμορφες στιγμές κρατώντας το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Λίγες ώρες αργότερα όλα ήταν μαύρα…

Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: το κατηγορητήριο και η πρώτη κατάθεση για βιασμό

Νίκος Κοεμτζής: σαν σήμερα το μακελειό για μια παραγγελιά

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών