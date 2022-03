Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τρεις ληστείες σε ψιλικατζίδικα μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.



Τρεις ληστείες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, από το βράδυ έως τα ξημερώματα, σε ισάριθμα καταστήματα ψιλικών, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη συνέβη γύρω στις 10 το βράδυ, στην Πολίχνη, όπου άγνωστος κρατώντας μαχαίρι απέσπασε 40 ευρώ. Σχεδόν δύο ώρες αργότερα, ακολούθησε νέα ληστεία, αυτή τη φορά επί της οδού Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου δύο δράστες υπό την απειλή μαχαιριού άρπαξαν 50 ευρώ.

Η τρίτη ληστεία συνέβη στις 4 τα ξημερώματα, στην οδό Παπαναστασίου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας, με την απειλή πιστολιού, ακινητοποίησε τον υπάλληλο, παίρνοντας από το ταμείο άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία που εντατικοποιεί τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι που κατάπιε φασόλι

Πόλεμος - Οικονόμου για ελληνικά αεροσκάφη: αν “εμπλακούν”, δεν θα πάνε στην Ουκρανία

Επίδομα παιδιού - Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα