Αχαΐα: Του πέταξαν πέτρες στο σπίτι επειδή είναι ομοφυλόφιλος (εικόνες)

Τι λέει το θύμα της επίθεσης. Στο παρελθόν τον είχαν δείρει όπως καταγγέλλει και τον έχουν αφήσει γυμνό στο δάσος.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας κάτοικος στην περιοχή Λάππα Αχαΐας δέχεται ρατσιστικές επιθέσεις επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Στο παρελθόν ο Α.Κ. είχε χτυπηθεί από κάποιους στο χωριό του ενώ σε μία περίπτωση πριν χρόνια, ένας άνδρας είχε αποπειραθεί να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του. Ο Α.Κ. τότε είχε περάσει εφιαλτικές στιγμές. Προχθές η λεγόμενη «συμμορία του Λάππα»… «χτύπησε» και πάλι. Αγνωστοι έφθασαν έξω από το σπίτι του, πέταξαν πέτρες, ενώ χρησιμοποίησαν και τσιμεντόπλιθες για να σπάσουν την πόρτα του σπιτιού αλλά κα το τραπέζι που βρισκόταν στην βεράντα.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, κάποιες φορές η ζωή στο χωριό μετατρέπεται σε «κόλαση». Για έναν ομοφυλόφιλο η ζωή στο χωριό είναι πάρα πολύ άσχημη, γιατί δέχεται τα βέλη του μίσους και της κακίας του κόσμου. Οι αντιλήψεις τους είναι πάρα πολύ στενές για το θέμα και δεν υπάρχει αποδοχή, ειδικά αν είναι εμφανής η ομοφυλοφιλία, χωρίς να είναι απαραίτητα προκλητική. Καμιά φορά όταν το αποδέχεσαι και είσαι ο εαυτός σου, ο κόσμος δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό, γιατί δε μπορεί να δεχτεί και άλλες ιδιαιτερότητες. Λειτουργώ για το χωριό σαν καθρέφτης, στον οποίο ο καθένας βλέπει μέσα βαθιά τις δικές του επιθυμίες».

Η ζωή του στο χωριό ήταν εφιαλτική. Ο ίδιος θυμάται τι είχε συμβεί τότε που συγχωριανός του πήγε να τον πατήσει με το αυτοκίνητο: «Χρόνια πριν είχα βγει έξω, αυτός με έκραζε και κάποια στιγμή μου είπε “θα σε πατήσω”. Του λέω “αν έχεις τα αρχ… πάτα με” και αυτός πάτησε το γκάζι, με χτύπησε και έσκασα στο πεζοδρόμιο. Υπάρχουν μαρτυρίες και ιατροδικαστικές εκθέσεις γι’ αυτό. Έφτασα στο σημείο να κινδυνέψει η σωματική μου ακεραιότητα ή να πεθάνω. Δηλαδή τι θα συνέβαινε αν με σκότωνε ή αν με άφηνε ανάπηρο; Θα γινόμουν στρέιτ; Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει δηλαδή άτομα που δεν είναι στρέιτ να τα εξοστρακίζουν και να ζουν στην εξορία; Αυτό πρέπει να κάνω δηλαδή, να φύγω και να να εξοριστώ;

Έφτασα ως τα δικαστήρια μ’ αυτόν και επειδή πήρε πάρα πολύ μεγάλη διάσταση και δημοσιότητα το θέμα, ζήτησε γραπτώς συγνώμη και έληξε το θέμα. Όχι όμως και ότι σταμάτησε να με ενοχλεί, γιατί μέσα του είναι βαθιά ριζωμένη η ομοφοβία. Μου έχουν κάνει πολλά, με έχουν δείρει αρκετές φορές. Με έχουν πάει σε ένα δάσος, μου έχουν πάρει τα ρούχα και μ’ έχουν αφήσει γυμνό. Αρχίσανε να με φτύνουνε και να με κλωτσάνε, για να γελάσουνε. Έρχονται έξω από το σπίτι και φωνάζουν “Βάλτε φωτιά στο σπίτι του πού….", μου έχουν κάνει πάρα πολλά».

