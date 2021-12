Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελέας για το ομοφοβικό περιστατικό σε σχολείο

Ζητεί να διακριβωθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της φθοράς, της παράνομης βίας και οποίο άλλο αδίκημα προκύψει.

Εισαγγελική παρέμβαση για το ομοφοβικό περιστατικό που έχει αναστατώσει γονείς, μαθητές και καθηγητές σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας που θα διεξαχθεί από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης θα κληθούν να καταθέσουν μαθητές, γονείς και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Φέρεται πως ύο μαθήτριες δέχτηκαν απειλές, καθώς και λεκτικές επιθέσεις από συμμαθητές τους, επειδή στο πλαίσιο ανταλλαγής δώρων ενόψει των εορτών εντός του σχολείου, εμφάνισαν σημαιάκια των ΛΟΑΤ.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην σχολική αίθουσα, όπου και πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή δώρων, παρουσία καθηγητή.

Όταν μία από τις δύο μαθήτριες έδωσε σε συμμαθήτριά της τα σημαιάκια του gay pride, κάποιοι από τους συμμαθητές τους αντέδρασαν.

Οι αντιδράσεις δε σταμάτησαν εκεί. Μεταφέρθηκαν την ώρα του διαλείμματος, οπότε μία ομάδα μαθητών φέρεται να έσκισε κάποιες από τις σημαίες, επιτέθηκε λεκτικά εναντίον τους, τις απείλησε, χρησιμοποίησε ανάρμοστες φράσεις, ενώ φώναζε: «Δε χωρά η ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα»!

