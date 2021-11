Πολιτισμός

“The 2nightShow” - Καραμίχος: αυτοί που βρίζουν που πήγα στο Gay Pride χειροκροτούν τανκς

O ηθοποιός και πρωταγωνιστής της σειράς του ΑΝΤ1 «Ήλιος», μιλά για την καριέρα, το χώρο του και τα παιδιά του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν ο Γιώργος Καραμίχος, πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς «Ήλιος», ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα.

Ο πρωταγωνιστής της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 , που ετοιμάζει στις ΗΠΑ την παράσταση «Μακρυγιάννης Unplugged», για τα 200 χρόνια από την εθνική απελευθέρωση, αναφέρθηκε στις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο, εξηγώντας πως «υπάρχουν διάφορες σχολές. Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχουν ορισμένοι που αν δεν νιώσουν ένα προσωπικό δράμα, δεν ερμηνεύουν. Δεν χρειάζεται να πιέσεις τόσο πολύ τα κουμπιά. Το πιο σημαντικό για τον ηθοποιό είναι να χαλαρώσει και να μπει στον ρόλο του μόνος του, δεν έχει στόχο να τσακίσεις έναν άνθρωπο» είπε και πρόσθεσε:

«Έχω πει «όχι» σε ανθρώπους που ήταν κακοποιητικοί. Δεν είχα ακούσει για βιασμούς, τέτοιος τζόρας που είμαι θα είχα επέμβει».

Ερωτηθείς για τα σχόλια που δέχθηκε όταν είπε πως παρακολούθησε το Gay Pride με τον γιο του, είπε πως «έγινε τόσο θέμα για το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Οι άνθρωποι που βρίζουν γιατί πάω στο gay pride, πάνε και χειροκροτούν τα τανκς. Ένας άνθρωπος που είναι καταπιεσμένος προσπαθεί να πάρει κάτι από αυτό που του αρμόζει. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αρκεί να μην καταπιέζει τον άλλον».

Μίλησε για την εμπειρία του όταν πήγε στη Δανία, να επισκεφτεί την κόρη του που ζει πια εκεί με τον σύντροφό της, όπου και παρατήρησε την αγάπη των Δανών για τη φύση και το περιβάλλον. «Αντί να προσλαμβάνουμε ανθρώπους για να κάνουμε πολέμους, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που θα αγαπάνε ο ένας τον άλλον και τη φύση», πρότεινε.

Όσο για τον γιο του που είναι ακόμα μικρός, είπε ότι λατρεύει τη ζωή στην Ελλάδα και ότι δεν του λείπει καθόλου η ζωή στην Αμερική.

Τέλος, μίλησε για τη σειρά «Ήλιος» που δεν αλλάζει μόνο ώρα προβολής, αλλά μεγαλώνει και το cast της με δυνατά ονόματα, όπως αυτό του Σταύρου Ζαλμά που από ό,τι φαίνεται έχει ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του!

