Μαγνησία

Πορταριά: περιπολικό έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Πως συνέβη το ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

(Πηγή εικόνας: magnesianews.gr)

Σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων έπεσε ένα περιπολικό του Α.Τ. Βορείου Πηλίου σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός που επέβαινε στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έγινε στις 8 το πρωί, πάνω από την Πορταριά, κάτω από άγνωστες συνθήκες και ενώ χιόνιζε.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένος, με ενοχλήσεις στη μέση.

Ο ένστολος έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έχει προκαλέσει η έντονη χιονόπτωση, με τις αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ κλειστά παρέμειναν και τα σχολεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, σε πολλά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ελαστικά χιονιού.

