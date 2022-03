Κοινωνία

Κακοκαιρία - Χιόνια: Που χρειάζονται αλυσίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη χιονόπτωση σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έχει προκαλέσει η έντονη χιονόπτωση, με τις αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ κλειστά παρέμειναν και τα σχολεία.



Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, σε πολλά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ελαστικά χιονιού.

Πιο συγκεκριμένα στην ΠΕ Γρεβενών η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό καθώς και σε όλο το Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες ενώ από το βράδυ της Τρίτης 1 Μαρτίου στην Εθνική Οδό Γρεβενών - Τρικάλων, από το 1ο χλμ. έως το 54ο χλμ. υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην ΠΕ Καστοριάς, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή γίνεται χωρίς πρόβλημα. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων από το 25ο χλμ. έως το 51ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης).

Από τον δήμο Καστοριάς ολονύχτια ήταν η επιχείρηση αποχιονισμού των δρόμων, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Διονύση Λίτσκα.

Στην ΠΕ Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, από την Σιάτιστα έως Α/Κ Αλιάκμονα καθώς και σε όλο το Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο γίνεται μόνο με αλυσίδες, ενώ από το βράδυ της Τρίτης 1 Μαρτίου, στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Λάρισας, από το 25ο χλμ. έως το 51ο χλμ υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων.

Μάλιστα, η θερμοκρασία στην πόλη της Κοζάνης έφτασε στους -1, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο Δημαρχείο Κοζάνη.

Στην ΠΕ Φλώρινας η χιονόπτωση είναι μεγαλύτερη με περισσότερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) Φλώρινας - Νίκης, στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Κοζάνης, από το 1ο χλμ. έως το 34ο χλμ, στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Αγίου Γερμανού, από το 31ο χλμ. έως το 45ο χλμ, στην Παλαιά Εθνική Οδό Φλώρινας - Έδεσσας (μέσω Κέλλης), από το 22ο χλμ. έως το 35ο χλμ. καθώς και σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού. Επίσης υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για τα φορτηγά οχήματα στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), στη Εθνική Οδό Φλώρινας - Κοζάνης, από το 22ο χλμ. έως το 34ο χλμ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες και σε κάποια τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας .

Στο νομό Ημαθίας αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται από το 76ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας - Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), στις επαρχιακές οδούς Βέροιας με Ξηρολίβαδο, Δάσκιο και Φυτειά, στο οδικό δίκτυο προς τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου και 3/5 Πηγαδιών, στη δημοτική οδό Νάουσας - Ροδοχωρίου. Στην Πέλλα, από το 20o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άρνισσας - χιονοδρομικού κέντρου Βόρα, στο Κιλκίς, από το 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γρίβας- Λιβαδίων και στην Πιερία από το 32ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κατερίνης προς το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου.

Φωτογραφίες: fouit.gr, kozan.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μπάιντεν για Ουκρανία: “Δικτάτορας” ο Πούτιν – Νέες κυρώσεις στην Ρωσία

Νόμπελ Ειρήνης: 343 υποψήφιοι για το βραβείο

Ερντογάν σε ΕΕ: Δείξτε στην Τουρκία ίδια ευαισθησία με αυτήν για την Ουκρανία