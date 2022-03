Θεσσαλονίκη

Ληστεία σε φαρμακείο: Μπούκαρε με μαχαίρι και άρπαξε τις εισπράξεις (βίντεο)

Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο. Σε σοκ ο υπάλληλος.

Στη σύλληψη 28χρονου ο οποίος, ο οποίος κατηγορείται ότι λήστεψε φαρμακείο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Αστυνομία.

Ο 28χρονος, φέρεται ότι με την απειλή μαχαιριού, πήρε 60 ευρώ, από φαρμακείο, στην οδό Μαυρομιχάλη.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του.

