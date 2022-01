Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φαρμακοποιός πουλούσε ναρκωτικά χάπια που είχαν συνταγογραφηθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες τα φάρμακα που βρέθηκαν στον χώρο του φαρμακείου. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του.

Φαρμακείο, ο ιδιοκτήτης του οποίου κατείχε, παράτυπα στις προθήκες, φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία είχαν ήδη συνταγογραφηθεί και δεν έφεραν το μέρος της ταινίας γνησιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), το οποίο επικολλάται στις συνταγές εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, στο φαρμακείο που βρίσκεται σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.659 συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δεν έφεραν το προαναφερόμενο μέρος της ταινίας γνησιότητας του Ε.Ο.Φ., μεταξύ των οποίων και 200 συσκευασίες ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, που περιείχαν συνολικά 4.796 δισκία, λόγος για τον οποίο συνελήφθη ο φαρμακοποιός.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα παρόλο που είχαν συνταγογραφηθεί σε προγενέστερο χρόνο, οι συνταγές δηλώθηκαν ψευδώς ότι εκτελέσθηκαν από το εν λόγω φαρμακείο, ενώ τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν παραδόθηκαν στους δικαιούχους.

Τα ναρκωτικά φαρμακευτικά σκευάσματα θα αποσταλούν για εξέταση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον προσδιορισμό της ζημίας καθώς και τυχόν άλλων αδικημάτων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σε ανακοινωση της αστυνομίας αναφερεται:

"Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε φαρμακείο, ο ιδιοκτήτης του οποίου κατείχε, παράτυπα στις προθήκες, φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία είχαν ήδη συνταγογραφηθεί και δεν έφεραν το μέρος της ταινίας γνησιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), το οποίο επικολλάται στις συνταγές.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, στο φαρμακείο που βρίσκεται σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.659 συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δεν έφεραν το προαναφερόμενο μέρος της ταινίας γνησιότητας του Ε.Ο.Φ., μεταξύ των οποίων και 200 συσκευασίες ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, που περιείχαν συνολικά 4.796 δισκία, λόγος για τον οποίο συνελήφθη ο φαρμακοποιός.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα παρόλο που είχαν συνταγογραφηθεί σε προγενέστερο χρόνο, οι συνταγές δηλώθηκαν ψευδώς ότι εκτελέσθηκαν από το εν λόγω φαρμακείο, ενώ τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν παραδόθηκαν στους δικαιούχους.

Τα ναρκωτικά φαρμακευτικά σκευάσματα θα αποσταλούν για εξέταση στην αρμοδία Χημική Υπηρεσία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον προσδιορισμό της ζημίας καθώς και τυχόν άλλων αδικημάτων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ."

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Τροχαίο: Σκοτώθηκε 21χρονο παλικάρι

“Ελπίδα” – Διπλό το κύμα κακοκαιρίας: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!