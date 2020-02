Κοινωνία

Γυναίκα φαρμακοποιός αντιστάθηκε σε ένοπλους ληστές

Η φαρμακοποιός βρήκε το κουράγιο και αντιστάθηκε, αναγκάζοντας τους ληστές να φύγουν άπραγοι. Κατάφεραν να ληστέψουν άλλο φαρμακείο σε κοντινή απόσταση.

Στόχος ληστών έγιναν τη νύχτα δυο φαρμακεία στην Λυκόβρυση και στο Νέο Ηράκλειο.

Η δράση των ληστών ξεκίνησε από την Λυκόβρυση. Οι δύο δράστες φορώντας κουκούλες απείλησαν με όπλο τη φαρμακοποιό και προσπάθησαν να της αρπάξουν την ταμειακή μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πάλεψε με τον έναν ληστή, ο οποίος στη συνέχεια προσπάθησε να εξαφανιστεί, ωστόσο, φεύγοντας του έπεσε μια γεμιστήρα με φυσίγγια.

Περίπου ένα τέταρτο αργότερα, οι ίδιοι δράστες εισέβαλαν σε άλλο φαρμακείο στο Νέο Ηράκλειο και αφού απείλησαν και πάλι τη φαρμακοποιό κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα αλλά και το κινητό της τηλέφωνο και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως πρόκειται για τους ίδιους δράστες και στις δυο περιπτώσεις.