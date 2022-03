Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε η 41χρονη από τα πυρά του πρώην της

Δεν τα κατάφερε η γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα πυροβολισμών από τον πρώην σύντροφό της και μάλιστα μπροστά στην κόρη της.

Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα, που δέχθηκε χθες το βράδυ πυροβολισμό με κοντόκανη καραμπίνα από τον 42χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας 41 ετών, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία της πνοή. Έφερε βαρύτατο τραύμα στη δεξιά κοιλιακή χώρα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Το φονικό επεισόδιο συνέβη το βράδυ της Τετάρτης μέσα στο καφέ - ουζερί που διατηρούσε η γυναίκα, επί της οδού Παπάφη στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, και μπροστά στα μάτια των θαμώνων. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε και η εικοσάχρονη κόρη τη γυναίκας, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ίδιο νοσοκομείο.

Όπως εκτιμάται από την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα, η οποία πρόσφατα τού ζήτησε να χωρίσουν.





