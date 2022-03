Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ

Χωρίς λεωφορεία θα είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν στάση εργασίας.

Χωρίς λεωφορεία θα μείνει σήμερα η Θεσσαλονίκη, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, καθώς οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ) έχουν προκηρύξει και θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για κυβερνητική τροπολογία, βάσει της οποίας καλούνται να επιστρέψουν χρήματα για την περίοδο Ιανουαρίου 2016- Σεπτεμβρίου 2017, λόγω αναντιστοιχίας των απολαβών του εν λόγω χρονικού διαστήματος με τις προβλεπόμενες στο ενιαίο μισθολόγιο.

«Τα λεωφορεία θα φύγουν από τα τέρματα λίγο πριν από τις 10 το πρωί και η συγκοινωνία θα επανέλθει μετά τις 2. Η διοίκηση έχει αποστείλει εξώδικο στο συνδικάτο, εμείς θα πραγματοποιήσουμε τη στάση εργασίας» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ, Γιάννης Δήμκας.

Για «αιφνιδιαστική» κίνηση των εργαζομένων έκανε λόγο η διοίκηση του ΟΑΣΘ, με ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι «ο ΟΑΣΘ κινεί τις νομικές διαδικασίες, προκειμένου η στάση εργασίας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική, καθώς παραβιάζει ξεκάθαρα το νόμο και επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο».

Η διοίκηση του οργανισμού ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού και τονίζει προς το Συνδικάτο ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν βοηθούν στην επίλυση των όποιων προβλημάτων.

