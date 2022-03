Αχαΐα

Πάτρα: ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο υποκατάστημα της τράπεζας και απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε, το πρωί, σε υποκατάστημα τράπεζας, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο υποκατάστημα και με την απειλή όπλου ζήτησαν από τον ταμία τα χρήματα.

Στη συνέχεια, βγήκαν από το υποκατάστημα, επιβιβάστηκαν σε μία δίκυκλη μηχανή και διέφυγαν προς την περιοχή της Αγυιάς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

