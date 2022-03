Ουκρανία - Κατερίνη: Μια μεγάλη “αγκαλιά” σε 30 γυναικόπαιδα

Πέλλα

Ασφαλή διαμονή για άλλα 30 γυναικόπαιδα από την Ουκρανία προσφέρει ο Καπνικός Σταθμός Κατερίνης μετά από συνεννόηση με το Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Καπνικός Σταθμός Κατερίνης προσφέρεται να φιλοξενήσει προσωρινά σε μία από τις θερμαινόμενες αίθουσές του μέχρι και 30 γυναικόπαιδα από το μέτωπο του πολέμου (15 κουκέτες). Παράλληλα, μια ομάδα περίπου 35 εθελοντριών και εθελοντών έλεγξε και ομαδοποίησε ιατροφαρμακευτικό υλικό για μια δεύτερη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Η πρώτη αποστολή φαρμάκων (2 παλέτες) πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου.

Η ομάδα, σε συνεργασία με τον σύλλογο Freundeskreis Elliniko e.V. από το Αμβούργο της Γερμανίας, έχει εξασφαλίσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και έχει σε πλήρη ετοιμότητα τις εγκαταστάσεις του Καπνικού Σταθμού για να υποδεχτεί οικογένειες από την Μαριούπολη της Ουκρανίας προσφέροντάς τους έναν αξιοπρεπή και ασφαλή χώρο.

Επίσης, η διεύθυνση του ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» προσφέρθηκε να αναλάβει την απασχόληση των παιδιών στις εγκαταστάσεις του, όπως και την καθημερινή μεταφορά τους από τον Καπνικό Σταθμό, ενώ θα αναλάβει πρωτοβουλία για την κάλυψη των αναγκών διατροφής και ένδυσης των παιδιών.

