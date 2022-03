Λάρισα

Λάρισα: Άλογο κυκλοφορούσε... μέσα στην πόλη (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Λάρισα και ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο!





Ένα άλογο κυκλοφορούσε έξω από το κλειστό κολυμβητήριο στη Λάρισα και ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο.

Το άλογο για την πόλη της Λάρισας είναι κάτι το σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως αποτελεί το σύμβολό του Δήμου αλλά και της τοπικής ομάδας, της ΑΕΛ.

Ειδικά στην περιοχή τόσο του ποταμού όσο και του Αλκαζάρ, όμως, είναι πολύ συχνή εικόνα.

Χαρακτηριστικά λοιπόν και τα χθεσινά στιγμιότυπα ενός αλόγου απέναντι από το κλειστό κολυμβητήριο στο μικρό πάρκο να κάνει αμέριμνο και ατάραχο τη μικρή του βόλτα.

πηγή: larissanet.gr

