Ημαθία: Φονική σύγκρουση με φορτηγό (βίντεο)

Τροχαίο συστύχημα σημειώθηκε στην Ημαθία. Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών, στην είσοδο του Σχοινά στην Ημαθία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας, εξετρ'απη της πορείας του και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός και η γυναίκα που επέβαινε στο όχημα, φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

