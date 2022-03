Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Κοκαΐνη μέσα σε μπανάνες: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Η απόφαση των Αρχών για τους οκτώ συλληφθέντες για τα 100 κιλά κοκαΐνης.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι οκτώ συλληφθέντες για το φορτίο 100 κιλών κοκαΐνης που δεσμεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στη βόρεια Ελλάδα. Ύστερα από μαραθώνια διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 08:00 και ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν πως πρέπει να αφεθούν όλοι ελεύθεροι.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ιδιοκτήτης εταιρίας εμπορίας φρούτων, τρεις υπάλληλοι, οδηγός και τρεις εκτελωνιστές, ανάμεσα τους μια γυναίκα.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση, δηλώνοντας άγνοια για το περιεχόμενο του εμπορευματοκιβωτίου. Κατά πληροφορίες, από την πλευρά της εταιρίας αναφέρθηκε ότι το εμπορευματοκιβώτιο επρόκειτο να παραληφθεί από άλλον έμπορο.

Τα ναρκωτικά ήταν καμουφλαρισμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες από τον Ισημερινό.

Το φορτίο είχε φτάσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με δρομολόγιο από τη Μάλτα. Εντοπίστηκε με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου και ακολούθως τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Τελικώς διαπιστώθηκε η μεταφορά του σε εγκαταστάσεις εταιρίας που εδρεύει έξω από τη Βέροια. Με εντολή εισαγγελέα, ακολούθησαν οι συλλήψεις των οκτώ εμπλεκομένων προσώπων.