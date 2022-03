Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - άδειες διαμονής: στον ανακριτή η υπόθεση με τα "γρηγορόσημα"

Πόσα χρήματα ζητούσαν για την επίσπευση των αδειών διαμονής.

Στα χέρια της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρίσκεται υπόθεση που έφεραν στο φως οι "αδιάφθοροι" της ΕΛ.ΑΣ μετά από καταγγελίες που έγιναν περί "γρηγορόσημων" από 300 έως 1500 ευρώ τα οποία δίνονταν προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης ή ανανέωσης αδειών διαμονής σε μετανάστες, όπως επίσης για έκδοση αποφάσεων κτήσης ιθαγένειας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει περί τους 60 κατηγορούμενους ανάμεσα στους οποίους, κατά πληροφορίες, βρίσκονται δύο υπάλληλοι των αρμόδιων διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, μεσάζοντες και δεκάδες μετανάστες.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος που ξεκίνησε το 2019. Σύμφωνα με τον δικαστικό φάκελο, η "ταρίφα" διαμορφωνόταν ανάλογα με το είδος της εξυπηρέτησης.

Οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι διώκονται για το κακούργημα της δωροληψίας και αναμένεται να απολογηθούν το επόμενο διάστημα ενώπιον της ανακρίτριας. Ήδη κλήθηκαν να απολογηθούν κάποια εμπλεκόμενα άτομα, κυρίως μετανάστες, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους.

