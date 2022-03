Κοινωνία

Λέσβος: ναυάγιο με νεκρούς στην Επάνω Σκάλα (εικόνες)

Τραγωδία με ναυάγιο ανοικτά της Λέσβου. Ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν. Σκληρές εικόνες από το σημείο.



Ναυάγιο, με έξι έως αυτήν την ώρα νεκρούς, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του εργοστασίου της ΔΕΗ στην Επάνω Σκάλα της πόλης της Μυτιλήνης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Πρόκειται για τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες αφρικανικής καταγωγής

Το ναυάγιο έγινε αντιληπτό με το πρώτο φως, το πρωί, από περαστικούς, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τα πτώματα που ξέβρασε η θάλασσα.

Ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν, από ξηρά και θάλασσα, για την εξεύρεση επιζώντων ή άλλων νεκρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για μετανάστες που πνίγηκαν σε ναυάγιο βάρκας στην οποία επέβαιναν.

Φωτογραφίες: stonisi.gr

