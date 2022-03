Εύβοια

Κακοκαιρία “Φίλιππος” - Εύβοια: τα χιόνια έφτασαν στη θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από την κακοκαιρία που πλήττει την Εύβοια.

H κακοκαιρία Φίλιππος, πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες και οι εικόνες από την Εύβοια με τα χιόνια να έχουν φτάσει ακόμη και στην παραλία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η σφοδρή χιονόπτωση ξεκίνησε από το βράδυ της Παρασκευής 11 Μαρτίου και όπως είπαν οι κάτοκοι στα Κριεζά, μέσα σε φέκα λεπτά το είχε στρώσει.

Οι δήμαρχοι, Ιστιαίας Αιδηψού και Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας στέλνουν μήνυμα στους δημότες τους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Επιπλέον, η έντονη χιονόστρωση που σημειώνεται, έχει κάνει "άσπρη" και την παραλία του Αλμυροποτάμου., στις Ροβιές αλλά και στην πόλη της Χαλκίδας.

Προσοχή στα έντονα καιρικά φαινόμενα

Για έντονα και ενδεχομένως επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποίησε την Παρασκευή και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος2 Στυλιανίδης. Οι αρμόδιοι φορείς που δήλωσαν έτοιμοι για τη «μάχη» του Σαββάτου 12 Μαρτίου, η οποία αναμένεται να χτυπήσει την Εύβοια, το δεύτερο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας.

Ακόμη, έγινε σύσταση για την αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων ειδικά στην Αττική, την Εύβοια, την Φθιώτιδα, την Βοιωτία και την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο ενώ σημείωσε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική λόγω του πολυάριθμου του πληθυσμού.

Πηγή: evima.gr