Σαμάρι - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός φορτηγού (εικόνες)

Φρικτό τέλος για 59χρονο οδηγό φορτηγού. Πώς συνέβη το δυστύχημα. Εικόνες - σοκ από το σημείο της τραγωδίας.

Τραγική κατάληξη είχαν οι προσπάθειες απεγκλωβισμού του 59χρονου Αγρινιώτη οδηγού φορτηγού, το οποίο ανατράπηκε στην επαρχιακή οδό που ενώνει το Σαμάρι με την Κατούνα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την διασταύρωση με την Εθνική Οδό Αγρινίου – Αμφιλοχίας.

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 11.00 το πρωί της Τετάρτης όταν υπό συνθήκες που ερευνά η Αστυνομία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού που ήταν φορτωμένο με σίδερα και αυτό ανετράπη μετά από στροφή.

Ο οδηγός που σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε ζώνη, έπεσε από την καμπίνα του φορτηγού που αιωρούταν πάνω από τον γκρεμό και έπειτα καταπλακώθηκε από κομμάτι του δρόμου που αποκολλήθηκε από την άκρη του οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπως και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με έξι πυροσβέστες που πάλευαν για αρκετή ώρα να τον απεγκλωβίσουν, όπως και γερανός που συνέδραμε στις προσπάθειες. Δυστυχώς πριν από λίγη ώρα ο 59χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

Πηγή: karvasaras.gr

