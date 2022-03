Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βίαζε το παιδί της συντρόφου του

H ανήλικη εκμυστηρεύτηκε τις στιγμές φρίκης στις καθηγήτριές της. Με τι απειλούσε ο 53χρονος το κορίτσι να μην μιλήσει.

Άλλη μια σοκαριστική υπόθεση βιασμού με θύμα μία 13χρονη κοπέλα ήρθε στο φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 53χρονος ελληνικής καταγωγής προέβαινε κατ’ εξακολούθηση σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της συντρόφου του από τον Νοέμβριο του 2020 έως και την 14-03-2022, απειλώντας την ότι θα χώριζε τη μητέρα της που πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

H ανήλικη εκμυστηρεύτηκε τις στιγμές φρίκης που βίωνε σε γυναίκες εκπαιδευτικούς του σχολικού της περιβάλλοντος.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά σε γενετήσιες πράξεις, βιασμό και απειλή κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης ημεδαπής, συνέλαβαν τον 53χρονο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

