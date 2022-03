Καβάλα

Καβάλα: Κλοπή ταξί και καταδίωξη στην πόλη (εικόνες)

Σκηνές "Φαρ Ουέστ" στο κέντρο της Καβάλας με κινηματογραφική καταδίωξη...

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Καβάλας.

Σύμφωνα με το Center TV, δύο άτομα έκλεψαν ένα ταξί από κεντρικό σημείο.

Άμεσα οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι δράστες οδηγώντας το ταξί εισήλθαν αντίθετα στην οδό Ομονοίας και ακολούθησε καταδίωξη η οποία τερμάτισε στην περιοχή Κόντη στην Περιμετρική της Καβάλας.

Ο ένας δράστης συνελήφθη επί τόπου, και ο δεύτερος λίγο αργότερα στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, ενώ προσπάθησε να κλέψει και δεύτερο όχημα για να διαφύγει.

Πηγή: Center TV

