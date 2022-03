Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: κινηματογραφική καταδίωξη με κλεμμένο όχημα

Οι κλέφτες, παρέσυραν τον ιδιοκτήτη του οχήματος και έκαναν μία τρελή κούρσα από την Καλαμαριά μέχρι τα Σφαγεία.

Μία καταδίωξη διαρρηκτών που είχε αφετηρία την Καλαμαριά και τέρμα τα Σφαγεία προκάλεσε κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προκειμένου να μπλοκαριστεί κλεμμένο αυτοκίνητο με 19χρονο οδηγό που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα παραβιάζοντας φωτεινμούς σηματοδότες τον έναν μετά τον άλλον.

Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ξεκίνησε όταν ο 19χρονος αλλοδαπός, από κοινού με συνεργό του, έκλεψαν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο από την περιοχή της Καλαμαριάς, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η πράξη τους έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος που προσπάθησε να τους εμποδίσει, αλλά τον παρέσυραν χωρίς να τον τραυματίσουν.

Πλήρωμα περιπολικού εντόπισε τους δράστες και ακολούθησε καταδίωξη για τη σύλληψη τους, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Μετά από τρελή κούρσα και αφού έφθασαν στα Σφαγεία εγκατέλειψαν το όχημα προσπαθώντας να διαφύγουν πεζή με συνέπεια να ακινητοποιηθεί ο 19χρονος, ενώ ο συνεργός του διέφυγε.

Από την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του νεαρού μικροδέμα κάνναβης, δύο τηλεχειριστήρια, δύο ελβετικοί σουγιάδες και ένα σφυρί θραύσης υαλοπινάκων, ενώ από κοινού με τον συνεργό του φαίνεται να εμπλέκονται και σε άλλη περίπτωση παραβίαση οχήματος με σκοπό την κλοπή.?

