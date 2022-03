Δωδεκανήσα

Χάλκη: ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον φαρμακοποιό του νησιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον φαρμακοποιό του ακριτικού νησιού.

Επικοινωνία, είχε το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον φαρμακοποιό Παναγιώτη Πατέλη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν 15 ημέρες στο φαρμακείο της Χάλκης. Ο Πρωθυπουργός, με το τηλεφώνημά του αυτό, θέλησε να τον συγχαρεί και να τον ευχαριστήσει για την απόφασή του να εγκατασταθεί στο νησί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ακρίτες.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο 26χρονος Παναγιώτης Πατέλης πήρε την απόφαση να αφήσει τη ζωή της πρωτεύουσας και να εγκατασταθεί μόνιμα στο ακριτικό νησί. Μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της ακριτικής Χάλκης ακόμη και για ένα κουτί ασπιρίνη έπρεπε να περιμένουν το καράβι από τη Ρόδο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όμως, ένα πάγιο αίτημά τους ικανοποιήθηκε: το νησί απέκτησε το πρώτο του φαρμακείο, που αναλαμβάνει ένας 26χρονος φαρμακοποιός από την Αθήνα.

Το αίσθημα ασφάλειας στη Χάλκη επέστρεψε, με τους περίπου 250-300 μόνιμους κατοίκους αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες πλέον να μπορούν να προμηθεύονται άμεσα τα φάρμακά τους. Ολα αυτά τα χρόνια υπήρχε μία άδεια φαρμακείου, η οποία, όπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Φραγκάκης, ήταν «ορφανή», καθώς «δεν υπήρχε ενδιαφέρον να ανοίξει κάποιος φαρμακείο στο νησί. Αλλωστε, είμαστε ένα μικρό νησί και η αγορά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι περιορισμένη και δεν αποτελεί δέλεαρ».

Αυτό, όμως, δεν συνέβη στην περίπτωση του 26χρονου νέου φαρμακοποιού Παναγιώτη Πατέλη. Χωρίς να έχει κάποια σχέση με τη Χάλκη, ούτε την είχε επισκεφθεί μέχρι τώρα, έφτασε στο νησί πριν από περίπου τρεις μήνες για να βρει τον χώρο όπου θα στεγάσει το φαρμακείο του αλλά και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Κι έτσι, πριν από 15 ημέρες άνοιξε τις πόρτες το δικό του φαρμακείο, το πρώτο στο νησί.

Ελπίδες για το μέλλον

Ο Παναγιώτης σπούδασε Φαρμακευτική στη Μόντενα της Ιταλίας. «Είχα συμφοιτητές οι οποίοι έψαχναν, όταν θα έπαιρναν πια το πτυχίο, να ανοίξουν φαρμακείο όχι στις πόλεις αλλά σε απομακρυσμένες περιοχές, πάνω στους Δολομίτες, τμήμα των Αλπεων. Κι αυτό γιατί υπάρχουν προδιαγραφές ανάπτυξης στο μέλλον. Για μας, εδώ στην Ελλάδα, τέτοια μέρη είναι τα νησιά μας, οπότε όταν ήρθε πια η ώρα να ανοίξω φαρμακείο, έψαχνα για κενή θέση σε κάποιο ελληνικό νησί», δηλώνει στα «ΝΕΑ».

Οι θέσεις για τα φαρμακεία, όπως εξηγεί, ανακοινώνονται ανά εξάμηνο. Τότε ήταν που είδε ότι υπάρχει κενή θέση στη Χάλκη. «Είπα «γιατί όχι;», αν και δεν έχω ξανάρθει στη Χάλκη. Την ίδια στιγμή έψαξα στο Διαδίκτυο για τις προοπτικές που έχει αυτό το νησί και διαπίστωσα ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και πως δημιουργούνται οι βάσεις ακόμη και για νέους ανθρώπους να μπορούν να στηρίξουν τη ζωή τους σε ένα ακριτικό νησί».

Και είχε δίκιο, καθώς η Χάλκη μετατρέπεται σε ένα «πράσινο» και «έξυπνο» νησί, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού, την παροχή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και υποδομών επαναφόρτισης με ταυτόχρονη ενσωμάτωση «έξυπνων» συστημάτων δημόσιου φωτισμού.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τεχνολογικών εφαρμογών, με υποδομές 5G και ευρυζωνικών δικτύων και την εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στα δίκτυα ενέργειας και μεταφορών του νησιού, καθιστά τη Χάλκη τεχνολογικά έτοιμο νησί για να υποδεχθεί τη νέα εποχή.

«Ποιος παίρνει σήμερα την απόφαση να πάει να μείνει σε ένα μικρό νησί; Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι όσοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αυτούς τους τόπους. Οι επόμενες γενιές, δυστυχώς, φεύγουν και έτσι ερημώνουν τα νησιά μας. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους νέους να επιστρέφουν και να μένουν μόνιμα στα νησιά. Κι ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος διαπίστωσε από πολύ μακριά ότι στη Χάλκη γίνεται κάτι αισιόδοξο και ελπιδοφόρο και ταύτισε τις δικές του προσωπικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες με το νησί μας», επισημαίνει ο δήμαρχος Χάλκης.

Πώς πήρε την απόφαση

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, στην περιοχή του Βύρωνα, ο Παναγιώτης Πατέλης τονίζει πως τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολη η απόφαση να αφήσει τους τρελούς ρυθμούς της Αθήνας και να μείνει μόνιμα σε ένα νησί, και δη απομακρυσμένο. Η απόφασή του, βέβαια, ακούστηκε αρκετά περίεργη στην οικογένειά του.

«Ηρθα συνειδητοποιημένος και γι’ αυτό ακριβώς δεν αισθάνομαι τη ζωή μου εδώ βαριά. Από την πρώτη στιγμή ήξερα πως θα ερχόμουν στη Χάλκη γιατί είναι ένας τόπος που έχει προδιαγραφές και αναπτύσσεται συνεχώς. Παράλληλα, όμως, γνώριζα πως με τη δική μου επαγγελματική ιδιότητα θα βοηθούσα τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Το να έχει κανείς φαρμακείο σε ένα ακριτικό νησί έχει βασικές διαφορές από τη διαχείριση ενός φαρμακείου σε πόλη. «Θέλει προγραμματισμό και οργάνωση. Οι παραγγελίες θα πρέπει να γίνονται όχι με ορίζοντα την επόμενη μέρα, αλλά θα πρέπει να λαμβάνω για παράδειγμα υπόψη μου τα απαγορευτικά που μπορεί να υπάρχουν λόγω καιρού», επισημαίνει ο Παναγιώτης.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκυλακάκης για βενζίνη: μεγαλύτερη έκπτωση με την άυλη κάρτα καυσίμων (βίντεο)

Βραζιλία - Αμαζόνιος: παιδιά “χάθηκαν” στην ζούγκλα για 25 ημέρες! (εικόνες)

Φοιτητική στέγη: Επιδότηση στο ρεύμα με αναδρομική ισχύ