Ρόδος: Θρίλερ με τη διαθήκη ηλικιωμένης

Λύθηκε το μυστήριο για τη διαθήκη που έγινε κεντρικό θέμα συζήτησης στο νησί. Η Ρόδος έμαθε τι είχε συμβεί μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Η Ρόδος άρχισε να συζητάει τη συγκεκριμένη υπόθεση πριν από 12 χρόνια. Όταν η ηλικιωμένη πέθανε και μια γυναίκα προσκόμισε μία διαθήκη μέσα από την οποία φαινόταν πως ήταν η μοναδική κληρονόμος. Οι στενοί συγγενείς της, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και τελικά δικαιώθηκαν. Η διαθήκη ήταν πλαστή και οι καρδιές ορισμένων πήγαν στη θέση τους.

Αθώα λόγω αμφιβολιών ως προς τον δόλο κρίθηκε χθες (18-03-2022) από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων μια κάτοικος της Ρόδου, που καταγγέλθηκε για πλαστογράφηση της ιδιόχειρης διαθήκης μιας 91χρονης, άκληρης, πρώην τραπεζικής υπαλλήλου από έναν εκ των εξαδέλφων της τελευταίας, τέως αστυνομικό.

Ενώπιον των αστικών δικαστηρίων προσέφυγαν 3 συγγενείς της 91χρονης και η κατηγορούμενη απεκατέστησε την βλάβη ενώ χθες δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της προέβαλε τον ισχυρισμό στο δικαστήριο ότι δεν ευθύνεται η ίδια για την πλαστογραφία και δεν γνώριζε για την πλαστότητα της διαθήκης. Η δικηγόρος που παραστάθηκε για την υποστήριξη της κατηγορίας επεσήμανε ότι η οικογένεια των δικαιούχων έχει ήδη αποκατασταθεί.

Θυμίζουμε ότι η 91χρονη, πρώην τραπεζική υπάλληλος, άκληρη και κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας αλλά και ρευστού σε τραπεζικούς λογαριασμούς, βρέθηκε, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιακά προβλήματα, τρεις μέρες πριν το θάνατό της εκτός της κατοικίας της. Σύμφωνα πάντα με τη μήνυση, συγγενής της ενημερώθηκε από την τράπεζα, όπου διατηρούσε τους λογαριασμούς της ότι κάποια κυρία άγνωστη στον διευθυντή, ενδιαφέρθηκε για τους λογαριασμούς της και προσπάθησε να αποσπάσει πληροφορίες, επικαλούμενη ότι είχε προς τούτο εξουσιοδότηση.

Η υπερήλικη απεβίωσε τον Μάιο του 2010 και λίγες μέρες μετά το θάνατό της παρουσιάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ιδιόγραφη διαθήκη με την οποία καθιστούσε την καταγγελλόμενη ως αποκλειστική κληρονόμο της περιουσίας της, που περιλαμβάνει πέραν των τραπεζικών λογαριασμών δύο κατοικίες στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, συνολικού εμβαδού άνω των 200 τ.μ., ένα προνομιακό ακίνητο σε πανοραμική πλαγιά στις παρυφές της πόλεως Ρόδου και μια ακόμη κατοικία σε μια από τις κεντρικότερες συνοικίες της Αθήνας.

O ξάδελφος της 91χρονης, αφού πληροφορήθηκε για την ύπαρξη της ιδιόχειρης διαθήκης προχώρησε σε σχετικό έλεγχο και διατείνεται ότι τόσο ο γραφικός χαρακτήρας με τον οποίο έχει γραφεί όσο και η υπογραφή που έχει τεθεί είναι εξ’ ολοκλήρου πλαστοί. Στους λίγους εναπομείναντες συγγενείς της υπερήλικης προκάλεσε πρόσθετη αίσθηση αλλά και εκνευρισμό το γεγονός ότι η φερόμενη ως αποκλειστική κληρονόμος δεν εμφανίστηκε καν στην κηδεία της.

Στην ίδια αναφορά ότι δεν ανέλαβε καν τα έξοδα της κηδείας τα οποία πληρώθηκαν από την τράπεζα και τον ίδιο. Η γνησιότητα της διαθήκης αποτέλεσε αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης, ειδικού γραφολόγου. Η γραφολογική εξέταση που διενεργήθηκε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η γραφή και η ημερομηνία επί της διαθήκης δεν έχουν γραφεί από την ίδια. Κρίθηκε ωστόσο ότι η υπογραφή στη διαθήκη είναι γνήσια.

