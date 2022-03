Δωδεκανήσα

Ρόδος: δεύτερος βιασμός ΑΜΕΑ από τον πατέρα της

Τι αναφέρει η δικογραφία σε βάρος του ηλικιωμένου. Πως απο τύχη αποκαλύφθηκε η φρίκη στο σπίτι της οικογένειας. Η άτυχη γυναίκα είχε πέσει ξανά θύμα βιασμού.



Δικογραφία εις βάρος του 73χρονου πατέρα μιας 49χρονης ανήμπορης λόγω νοητικής στέρησης και αναπηρίας σε ποσοστό 67% γυναίκας για βιασμό, για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών σχηματίζουν, προς επιβεβαίωση της «δημοκρατικής» οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Τo ιστορικό της υπόθεσης έχει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της «δημοκρατικής» ως εξής:

Την 28η Φεβρουαρίου 2022 ο αδελφός της 49χρονης κοπέλας κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου πως την 26η Φεβρουαρίου 2022 ένας χειριστής γερανού, είδε την αδελφή του, με την οποία είναι σύνοικοι και πάσχει από βαριά νοητική στέρηση, να συνευρίσκεται ερωτικά με έναν ηλικιωμένο άνδρα που προηγουμένως του είχε συστηθεί σαν πατέρας της.

Ο αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε ειδικότερα εξεταζόμενος ότι την 26η Φεβρουαρίου 2022 το πρωί ανέβηκε σε ένα φορτηγό και είδε στην διπλανή μονοκατοικία και συγκεκριμένα στο ημιυπόγειο αυτής, από την ανοικτή εξώπορτα, έναν ηλικιωμένο άνδρα να έχει κατεβασμένο το παντελόνι και το εσώρουχό του και να είναι επάνω από μια κοπέλα που ήταν γυμνή σε καναπέ.

Όταν ο άνδρας κοίταξε προς τα έξω ανέβασε, όπως είπε, το παντελόνι του και έδιωξε την κοπέλα σε άλλο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα. Βγήκε ο ηλικιωμένος από το σπίτι 20 λεπτά μετά και τότε αναγνώρισε ότι επρόκειτο για τον 73χρονο πατέρα της!!. Σε αναγνώρισή του προέβη εξάλλου και ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Ο αδελφός της μάλιστα ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ότι έχει την επιμέλεια της αδελφής του με νοητική αναπησία σε ποσοστό 67%.

Την φροντίδα της είχε αναλάβει αρχικώς η μητέρα τους που απεβίωσε το έτος 2009, ενώ οι γονείς του έχουν χωρίσει από το έτος 1982 και στην πορεία ο πατέρας του έχει παντρευτεί.

Ο αδελφός της μάλιστα απεκάλυψε ότι η αδελφή του είχε βιαστεί και από άλλον άνδρα προ 7ετίας στο Μόντε Σμίθ.

Η 49χρονη κοπέλα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εξεταζόμενη επιβεβαίωσε τον βιασμό από τον πατέρα της λέγοντας μάλιστα ότι θέλει να καταδικαστεί σε ισόβια!

Περιέγραψε τα πάθη που υπέστη από τον πατέρα της τονίζοντας ότι ένιωθε φόβο!

Έχουν ήδη παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνες αρμοδίως, ενώ χθες ο δικηγόρος κ. Βασίλης Μπέης, που διορίστηκε από τον αδελφό του θύματος, κίνησε τις πρώτες διαδικασίες για την υποβολή δηλώσεως υποστήριξης της κατηγορίας εις βάρος του πατέρα.

Αυτό που δεν μπορεί να χωνέψει πραγματικά ο ανθρώπινος νους είναι ότι το θύμα έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά και στο παρελθόν.

Τον Φεβρουάριο του 2020 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα σε έναν 76χρονο, έγγαμο, συνταξιούχο Ροδίτη, που κρίθηκε ένοχος κατάχρησης σε ασέλγεια και συγκεκριμένα για πρόθεση κατάχρησης της παραφροσύνης άλλου με τον οποίο ενήργησε συνουσία.

Ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί την 4η Οκτωβρίου 2012 ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα και της απαγόρευσης συναναστροφής του με την 49χρονη πλέον γυναίκα με νοητική στέρηση.

Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:

Το θύμα, ετών 49, παρακολουθεί το Ειδικό Σχολείο- Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης «Πανάκεια» της Ρόδου, ενώ η ίδια πάσχει από νοητική υστέρηση με συνοδά στοιχεία ψυχωσικής συνδρομής, σχιζοφρενικού τύπου που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της κριτικής της ικανότητας, της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού και αντίστασης, λαμβάνει δε και φαρμακευτική αγωγή.

Διαμένει με τον αδελφό της ο οποίος, την φροντίζει και μεριμνά για τις υποθέσεις της.

Περί τον Αύγουστο του 2012 διαπιστώθηκε από τους υπευθύνους του κέντρου ότι η γυναίκα έφερε μαζί της χρήματα τα οποία όμως, όπως διαπιστώθηκε, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, αφού δεν της τα έδινε ο αδελφός της ή άλλο γνωστό φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.

Μετά από συζήτηση μέλους του κέντρου με την 49χρονη, του εκμυστηρεύτηκε ότι σχεδόν καθημερινά και αφού αποχωρούσε ο αδελφός της από την οικία τους, προκειμένου να μεταβεί στην εργασία του, την παρελάμβανε με αυτοκίνητο ο κατηγορούμενος, ο οποίος την οδηγούσε σε ερημική περιοχή του Μόντε Σμιθ, όπου ερχόταν σε συνουσία μαζί της.

Τα ανωτέρω ανέφερε και στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, με αποτέλεσμα στις 2 Οκτωβρίου 2012 να τεθεί σε διακριτική παρακολούθηση ο κατηγορούμενος, ο οποίος, μετέφερε το πρωί εκείνο την 49χρονη σε ερημική περιοχή του Μόντε Σμίθ και αφού αφαίρεσε το πουκάμισό του και κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχό του ήρθε σε κατά φύση συνουσία μαζί της.

Ο αστυνομικός ρώτησε τον 76χρονο αν τελείωσε και εκείνος, μη γνωρίζοντας την ιδιότητά του, του απάντησε, χαμογελώντας, καταφατικά!!

Του δήλωσε τότε την ιδιότητά του και η 49χρονη τότε του φώναξε «αστυνόμε, αυτός, αυτός, μου το κάνει με το ζόρι, αυτός».

Η συνουσία επιβεβαιώθηκε και από την εξέταση DNA που ακολούθησε και την ιατροδικαστική της εξέταση.

Μέσα στον κόλπο της βρέθηκαν συγκεκριμένα σπερματοζωάρια, που ταυτίστηκαν με αυτά του κατηγορουμένου.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της κατάχρησης σε ασέλγεια. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η 49χρονη έχει κάποια νοητική στέρηση όχι όμως σε σημείο που να μην καταλαβαίνει τι κάνει ή τι λέει, διότι μιλούσε και σκεφτόταν λογικά.

Υποστήριξε παραπέρα ότι τον μήνα Αύγουστο του 2012 και σε μία από τις βόλτες που έκαναν με το αυτοκίνητό του η ίδια του ζήτησε να κάνουν έρωτα.

Ισχυρίστηκε ότι από τότε είχε μαζί της 3 ερωτικές συνευρέσεις με την εύλογη πεποίθηση ότι είχε να κάνει με ένα ώριμο άτομο που γνώριζε τι ήθελε και τι έκανε.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εκμεταλλεύτηκε τη νοητική της στέρηση προκειμένου να συνευρεθεί ερωτικά μαζί της.

Πηγή:dimokratiki.gr

