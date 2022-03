Κοινωνία

Καταγγελία: πατέρας βίασε την κόρη του με νοητική υστέρηση!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχίλα και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, όπως έχουν καταγγελθεί.

Ακόμη μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικού εγκλήματος απασχολεί από τη Δευτέρα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου με καταγγελλόμενο για βιασμό γυναίκας ηλικίας 45 ετών περίπου, με νοητική υστέρηση, τον 70χρονο πατέρα της!!

Η μεσήλικας, κόρη του καταγγελλόμενου από τον πρώτο του γάμο τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και φροντίδα του αδελφού της καθώς η μητέρα της έχει αποβιώσει προ 5ετίας.

Κάθε εβδομάδα επισκέπτεται σύμφωνα με τις πληροφορίες τον πατέρα της, που έχει ξαναπαντρευτεί, στην οικία του στη Ρόδο.

Ευρισκόμενη στην οικία του εθεάθη από εργάτη που εργαζόταν πλησίον αυτής και από παράθυρο να κακοποιείται σεξουαλικά από έναν υπερήλικα.

Ο εργάτης ενημέρωσε σχετικά τον εργοδότη του και έκπληκτοι και οι δύο ενημερώθηκαν από τον φερόμενο ως δράστη ότι ήταν ο πατέρας της. Φέρεται μάλιστα να τους είπε να τον ενημερώσουν αν η γυναίκα τους ενοχλούσε διότι είχε νοητική υστέρηση!

Ο εργάτης και ο εργοδότης του έσπευσαν και ενημέρωσαν την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και από τη Δευτέρα έχει κινηθεί κατεπείγουσα προανάκριση και έχει ενημερωθεί ο αδελφός της φερόμενης ως θύματος που έχει ήδη αναθέσει στον δικηγόρο κ. Βασίλη Μπέη να υποβάλει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να κινήσει όλες τις διαδικασίες για τον ποινικό κολασμό του πατέρα! Ο τελευταίος αλλά και η φερόμενη ως θύμα δεν είχαν έως χθες το απόγευμα καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας.

Ιρανός στο εδώλιο για βιασμό 15χρονης

Στο μεταξύ, στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου, κατηγορούμενος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση ανήλικης και συγκεκριμένα μιας ημεδαπής ηλικίας 15 ετών θα καθίσει ένας 28χρονος Ιρανός.

Η ανήλικη, γνώρισε τον κατηγορούμενο την 11η Σεπτεμβρίου 2018 σε κεντρική πλατεία της Κω κι αμέσως άρχισαν να επικοινωνούν, ανταλλάσσοντας αριθμούς κινητών τηλεφώνων, ενώ, εκμεταλλευόμενος τον αυθόρμητο και παρορμητικό χαρακτήρα της, της υποσχέθηκε να της δανείσει το ζητηθέν από αυτήν χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, υπό τον όρο να τον ακολουθήσει σε απομακρυσμένο σημείο στην περιοχή Πλατάνι. Ο κατηγορούμενος, κατά το χρονικό διάστημα από την 13η έως και την 18η Σεπτεμβρίου 2018, οδηγούσε πεζή την ανήλικη σε απόμερο σημείο στο Πλατάνι και, άλλοτε με την απειλή ότι θα την κτυπήσει και θα της κάνει κακό, άλλοτε με την άσκηση σωματικής βίας, την εξανάγκαζε να ανεχθεί γενετήσιες πράξεις, παρά την εκπεφρασμένη άρνησή της. Ειδικότερα, την 13η Σεπτεμβρίου 2018, οδήγησε την ανήλικη σε απόμερο σημείο, και συγκεκριμένα σε εγκαταλελειμμένη καλύβα εντός αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στο Πλατάνι, όπου, αφού την απείλησε ότι θα την κτυπήσει και θα της κάνει κακό, προβαίνοντας μάλιστα σε χειρονομία ότι θα την κτυπήσει εάν δεν συμμορφωνόταν, της έκλεισε βιαίως ερμητικά το στόμα και ασέλγησε εις βάρος της.

Ακολούθως, την 14η Σεπτεμβρίου 2018, επανέλαβε τις φρικιαστικές πράξεις του ενώ η ανήλικη σκούπισε τα σπερματικά υγρά χρησιμοποιώντας φύλλα τετραδίου της.

Εν συνεχεία, την 16η, την 17η και την 18η Σεπτεμβρίου 2018, επανέλαβε τις αποτρόπαιες πράξεις του ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, η παθούσα, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, απομάκρυνε τα σπερματικά υγρά που βρίσκονταν στο σώμα της με μωρομάντηλα, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δέκα με έντεκα.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από κατάθεση φίλη της αλλά και από ιατροδικαστικές εξετάσεις. Ο κατηγορούμενος απολογούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε εκείνον κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε εξανάγκασε την ανήλικη σε ανοχή γενετήσιων πράξεων, ότι ουδέποτε την οδήγησε σε καλύβα, ότι αντάλλαξε τηλέφωνα με την ανήλικη προκειμένου να τον βοηθήσει να βρει εργασία και ότι σε αντάλλαγμα της μεσολάβησής της προς εξεύρεση εργασίας του ζήτησε και του απέσπασε χρήματα.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: “βουτιά” της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Κορονοϊός - Γερμανία: τα νέα κρούσματα προκαλούν ανησυχία

Πόλεμος στην Ουκρανία - Οδησσός: βομβαρδισμοί από πλοία (βίντεο)