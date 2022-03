Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ασέλγησε σε κοπέλα με νοητική υστέρηση

Την καταγγελία έκαναν στις αρχές οι γονείς της 21χρονης κοπέλας.

Ένα περιστατικό που σοκάρει συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν 20χρονος, επιτέθηκε σεξουαλικά σε 21χρονη κοπέλα με νοητική υστέρηση.

Ο 20χρονος, συνελήφθη και κατηγορείται για κατάχρηση ανίκανου ατόμου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης συνέλαβαν εχθες τον 20χρονο, μετά από καταγγελία που έκαναν στις Αρχές οι γονείς της κοπέλας. Σύμφωνα με την καταγγελία το μεσημέρι της 04-03-2022 στην περιοχή της Μενεμένης ο 20χρονος άνδρας, ενήργησε γενετήσιες πράξεις με την 21χρονη, η οποία πάσχει από νοητική υστέρηση.

