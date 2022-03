Μεσσηνία

Καλαμάτα: σύλληψη για βιασμό 5χρονου από 31χρονο

Πως ανακάλυψε η μητέρα του παιδιού ότι φέρεται να γινόταν κατ΄ εξακολούθηση. Ο άνδρας πήγαινε και για καφέ στο σπίτι των γονιών του παιδιού..

Σε σεξουαλικές πράξεις, μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο σε γειτονιά της Καλαμάτας, φέρεται να εξανάγκαζε 31χρονος ένα 5χρονο αγόρι.

Η οικογένεια του αγοριού συνήθιζε να αφήνει τα παιδιά της να παίζουν στη γειτονιά, ενώ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, γνωρίζονταν με το δράστη, ο οποίος πήγαινε και στο σπίτι τους για καφέ. Ο 31χρονος Έλληνας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση του 5χρονου αγοριού.

Χθες Δευτέρα, μετά την απολογία του, κρίθηκε από την ανακρίτρια και την εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενος. Ο κατηγορούμενος είναι άγνωστο από πόσο χρονών κακοποιούσε το παιδί βάζοντάς το να ικανοποιεί τις σεξουαλικές ορέξεις του, καθώς το αγόρι δεν μπορούσε λόγω ηλικίας να έχει αίσθηση του χρόνου. Όπως προέκυψε από την κατάθεση του παιδιού και την εξέτασή του από παιδοψυχολόγο αυτό είχε συμβεί πολλές φορές.

Αυτή που ανακάλυψε τυχαία τη φρίκη που βίωνε ο 5χρονος ήταν η μητέρα του, η οποία την Τσικνοπέμπτη αναζήτησε το γιο της, που μαζί με άλλα παιδιά είχαν βγει στη γειτονιά όπου γινόταν ένα μικρό γλέντι. Η 25χρονη μητέρα φώναζε το αγόρι για να επιστρέψει στο σπίτι του και κατά την αναζήτησή του, ο 31χρονος αποκρίθηκε πως είναι μαζί στο εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο και παίζουν. Εκείνη την ώρα η μητέρα δεν είδε κάτι, αλλά επιστρέφοντας στο σπίτι ανήσυχη για το τι μπορεί να συμβαίνει και μιλώντας με το παιδί παρατήρησε κάποια σημάδια που την έκαναν να πάει ξημερώματα Παρασκευής στην Ασφάλεια και να καταγγείλει ότι ο γιος της κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Εν τω μεταξύ, ο 31χρονος φαίνεται να προσπάθησε να κρυφτεί χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας τον βρήκαν λίγες ώρες μετά και τον συνέλαβαν. Όπως σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, η κατάθεση του αγοριού και η εξέτασή του από την παιδοψυχολόγο φανερώνουν πως το παιδί μιλούσε για γεγονότα που βίωσε το ίδιο και δεν ήταν αποκύημα της φαντασίας του.

