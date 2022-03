Ευρυτανία

Κακοκαιρία - Ευρυτανία: Γλίστρησε στον πάγο και σκοτώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ευρυτανία. Βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια και σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, όπου από τη μια στιγμή στην άλλη, βρήκε τραγικό θάνατο ένας από τους πολύ αγαπητούς κατοίκους του χωριού.

Ο λόγος για έναν 73χρονο συνταξιούχο, μόνιμο κάτοικο του Μεγάλου Χωριού, ο οποίος όπως λένε οι συγχωριανοί του ήταν ένας από τους πιο φιλήσυχους και αγαπητούς κατοίκους, που ποτέ δεν είχε προστριβές με κανένα, αντίθετα είχε καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων.

Το απόγευμα του Σαββάτου ο 73χρονος πήγε μαζί με τη σύζυγό του να φροντίσουν τα λίγα ζωντανά που έχουν σε ένα στάβλο. Ο άτυχος άνδρας, όπως κάνει πάντα, πήγε να πετάξει την κοπριά με το καροτσάκι. Όμως λόγω του παγετού γλίστρησε στο μονοπάτι και έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων.

Η γυναίκα του κάλεσε αμέσως βοήθεια και έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ωστόσο όταν ανέσυραν τον 73χρονο ήταν ήδη νεκρός.

Ο απρόσμενος θάνατος του 73χρουνου δεν βύθισε στο πένθος μόνο τους δικούς ανθρώπους, αλλά και όλη την τοπική κοινωνία του Μεγάλου Χωριού και της ευρύτερης περιοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)