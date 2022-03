Γρεβενά

Γρεβενά - Φονική έκρηξη: στην Αστυνομία ανατέθηκε η έρευνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με νέα εντολή του Εισαγγελέα Γρεβενών ανατίθεται στην Αστυνομία η έρευνα για την έκρηξη στα Γρεβενά.

Το έργο της προανακριτικής έρευνας για τον εντοπισμό των αιτιών και τον καταλογισμό των ευθυνών της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής εκρηκτικών στην Ιτέα Γρεβενών, αντί της Πυροσβεστικής που είχε αρχικά ανατεθεί, με νέα εντολή του Εισαγγελέα Γρεβενών ανατίθεται στην Αστυνομία και στο τμήμα Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών.

Με την δύση του ηλίου σταμάτησαν οι εργασίες της ειδικής ομάδας πυροτεχνουργών της αστυνομίας που έφθασε εσπευσμένα από την Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Γρεβενών Πύραρχο Αντώνη Καλαϊδόπουλο «με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν εκ νέου οι έρευνες στις οποίες θα συνδράμουν εκτός από τους άνδρες της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων και Θεσσαλίας και στελέχη της εταιρίας αλλά και μηχανήματα του δήμου για την μετακίνηση όγκων τσιμέντου και άλλων υλικών που βρίσκονται στο χώρο».

Από έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετά μέτρα από το χώρο της έκρηξης ανάμεσα σε κομμάτια από μπετόν και σίδερα εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη που ανήκουν στους τρεις εργαζόμενους που εκείνη την ώρα ήταν στο χώρο παραγωγής του εργοστασίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Κίεβο: ο βομβαρδισμός στο εμπορικό κέντρο (βίντεο ντοκουμέντο)

Γιώργος Τράγκας: Έτσι μοιράζει την τεράστια περιουσία του

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εξαφανίστηκαν” 5 φορτηγά πλοία γεμάτα σιτάρι