Γρεβενά - Έκρηξη σε εργοστάσιο: νεκροί οι τρεις εργαζόμενοι (εικόνες)

Ανείπωτη τραγωδία στα Γρεβενά. Ποιοί ήταν οι τρεις υπάλληλοι που σκοτώθηκαν από την ισχυρότατη έκρηξη

Νεκροί είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, οι τρεις μέχρι το απόγευμα αγνοούμενοι εργαζόμενοι, από την έκρηξη σημειώθηκε στις 8.15 το πρωί στο εργοστάσιο παρασκευής εκρηκτικών υλών, στην Ιτέα Γρεβενών.

Πρόκειται για τον 46χρονο Χαράλαμπο Κικίδη από τον Πολύμυλο Κοζάνης, τον 33χρονο Ζήση Αποστολίδη από τα Γρεβενά και τον 36χρονο Κώστα Ορφανίδη με καταγωγή από το χωριό Δήμητρα Γρεβενών.

Η ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέρει «Στην ΕΛΤΕΚ, είμαστε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να επιβεβαιώσουμε το θάνατο τριων εργαζομένων, που βρίσκονταν στο εργοστάσιο μας στα Γρεβενά, κατά τη διάρκεια ατυχήματος στη γραμμή παραγωγής της μονάδας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την οδύνη μας για το χαμό των συναδέλφων μας και να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας προς τους οικείους τους.

Αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θανόντων, με τις οποίες είμαστε σε επικοινωνία από την πρώτη στιγμή. Η εταιρεία μας θα σταθεί δίπλα τους με κάθε τρόπο, έμπρακτα και ηθικά. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος εξακολουθούν να τελούν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με τις οποίες η εταιρεία μας συνεργάζεται πλήρως».

Άνδρες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που ερεύνησαν τον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου και σε αρκετή απόσταση από το σημείο της έκρηξης εκτός από χαλάσματα, μπετόν και σίδερα εντόπισαν ανθρώπινα μέλη που ανήκουν στους τρεις αγνοούμενους που εκείνη την ώρα εργάζονταν στο χώρο παραγωγής του εργοστασίου.

Στο σημείο είχαν φθάσει από νωρίς δύο ομάδες της ΕΜΑΚ από τα Ιωάννινα και την Λάρισα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες, περιμένοντας να πάρουν το "πράσινο φως" αφού προηγουμένως ελέγχθηκε ο χώρος για υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.

Η καταστροφή του κτηρίου παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Ένας κτηριακός χώρος μισού στρέμματος έχει εξαφανισθεί ενώ κομμάτια από σίδερο και μπετόν έχουν εκσφενδονιστεί στα γύρω χωράφια της περιοχής.

Σε ότι αφορά τα αίτια της έκρηξης και στο εάν η εταιρία ακολουθούσε τις οδηγίες πυρασφάλειας που ορίζουν οι κανονισμοί αυτά θα ερευνηθούν από ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που έχει αναλάβει το έργο της προανάκρισης.

Το κυρίως κτήριο, όπου γινόταν η παραγωγή των εκρηκτικών, για λόγους ασφαλείας ήταν σαν "βυθισμένο" στο έδαφος. Εκτός από την κύρια είσοδο, όλες του οι επιφάνειες καλυπτόταν από αναχώματα ύψους πολλών μέτρων.

Οι αποθηκευτικοί χώροι του εργοστασίου εκτός από υλικές ζημιές δηλαδή σπασμένα τζάμια κλπ, δεν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς οι ποσότητες εκρηκτικών ή της αμμωνίας που είναι αποθηκευμένοι δεν δημιουργούν κάποιο κίνδυνο.

