Αχαΐα

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Την μαχαίρωσε στον ύπνο της

Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και τραυμάτισε τον γιο τους. Οι εξηγήσεις του συζυγοκτόνου που μείωσαν την ποινή του.

«Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου πάνω από όλα. Η γυναίκα μου δεν γυρίζει πίσω. Δεν αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έπινα τα φάρμακά μου και δεν καταλάβαινα τι έκανα…», ήταν τα λόγια του 67χρονου συζυγοκτόνου, ο οποίος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για το έγκλημα που είχε συγκλονίσει την Πάτρα στις αρχές Αυγούστου του 2015.

Ο ηλικιωμένος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 57χρονη σύζυγό του την ώρα που κοιμόταν (!) αλλά και τραυμάτισε σοβαρά τον 30χρονο γιο τους κάθισε χθες στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας τελεσμένες σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με μειωμένο καταλογισμό ως προς την εκτέλεση της πράξης.

Πρωτόδικα, το ΜΟΔ Αιγίου τον είχε κρίνει ένοχο και του είχε επιβάλλει συνολική ποινή καθείρξεως 25 ετών και έξι μηνών καθώς επίσης περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα για 15 έτη.

Χθες, μετά από επτά χρόνια εγκλεισμού του στο Ψυχιατρείο του Κορυδαλλού, το Δικαστήριο απέρριψε τις ελαφρυντικές περιστάσεις, αλλά μείωσε την συνολική ποινή του, επιβάλλοντας συνολικά 17ετή κάθειρξη και 3 μήνες, καθώς επίσης κατά σε 5ετή εγκλεισμό του σε Ψυχιατρείο.

Πηγή: gnomip.gr

