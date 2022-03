Μαγνησία

Μαγνησία: Σκύλος μπήκε σε σχολείο και επιτέθηκε σε μαθήτρια

Στιγμές τρόμου για μαθήτρια στο Βελεστίνο, μέσα στο σχολείο της. Ένας αδέσποτος σκύλος κατάφερε να μπει μέσα και να της επιτεθεί με το άτυχο παιδί να μεταφέρεται λίγο αργότερα τραυματισμένο σε νοσοκομείο. Η επίθεση ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά από άλλες ανάλογες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο σχολείο, με εκπαιδευτικούς και μαθητές να ζητούν μέτρα από τον δήμο, για να λυθεί το πρόβλημα με τα αδέσποτα.



Επίθεση από αδέσποτο σκύλο μέσα στο σχολείο, την ώρα του διαλείμματος, δέχθηκε χθες το πρωί (24-03-2022) μαθήτρια, στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου – Λυκείου Βελεστίνου. Ο σκύλος της επιτέθηκε σκίζοντας το μπουφάν της και δαγκώνοντάς την στην πλάτη, με αποτέλεσμα, η μαθήτρια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ώρα του διαλείμματος μεταξύ των μαθημάτων. Η μαθήτρια βρισκόταν στον χώρο του κυλικείου. Καθόταν στο παγκάκι, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από τον αδέσποτο σκύλο που είχε μπει στο σχολικό προαύλιο. Της επιτέθηκε από πίσω, σκίζοντας το μπουφάν και τη μπλούζα που φορούσε και άρχισε να την δαγκώνει στην πλάτη.

Συμμαθητές της άρχισαν να φωνάζουν. Επενέβη η εφημερεύουσα καθηγήτρια, διώχνοντας τον σκύλο και στη συνέχεια μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που σημειώνεται στο συγκρότημα του Γυμνασίου- Λυκείου Βελεστίνου. Πριν δύο μήνες αδέσποτο είχε επιτεθεί και σε καθηγητή του συγκροτήματος.

Εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι το πρόβλημα υφίσταται εδώ και χρόνια στο σχολείο παραμένει όμως άλυτο. Όπως επισημαίνουν αγέλες αδέσποτων μπαίνουν μέσα στο σχολικό προαύλιο, πολλές φορές και στις αίθουσες που μένουν ανοιχτές για να αερίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, οι διευθυντές των δύο σχολικών μονάδων έχουν απευθυνθεί επανειλημμένως, εγγράφως και προφορικώς στον Δήμο Ρήγα Φεραίου ζητώντας λύση για τα αδέσποτα, μέχρι σήμερα όμως, το πρόβλημα παραμένει. Η απομάκρυνση των αδέσποτων ήταν και αίτημα των ίδιων των μαθητών κατά τη διάρκεια πρόσφατης κατάληψης.

πηγή: taxydromos.gr