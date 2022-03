Λάρισα

Λάρισα: Του επιτέθηκε αγέλη αδέσποτων σκύλων

Ακόμα μία επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στη Λάρισα, με τον 50χρονο να μεταφέρεται τραυματισμένος σε νοσοκομείο





Στιγμές τρόμου για έναν 50χρονο στη Λάρισα που βρέθηκε να παλεύει για να ξεφύγει από την αγέλη αδέσποτων σκύλων που τον περικύκλωσε και του επιτέθηκε. Η δική του περιπέτεια ήρθε να προστεθεί σε άλλες ανάλογες το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Μία ακόμη επίθεση σκύλων σε άνθρωπο καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Λάρισας, λίγες μόλις ώρες μετά το χθεσινό περιστατικό με θύμα έφηβο επί της οδού Φαρσάλων.

Άντρας ηλικίας περίπου 50 ετών δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο χωριό Νέες Καρυές του δήμου Κιλελέρ. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άντρας τραυματίστηκε στα πόδια. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και αστυνομία.

πηγή: larissanet.gr

