Άγριος καβγάς με μαχαίρια στην Κρήτη

Αιματηρό επεισόδιο στην Κρήτη. Ο ένας στο νοσοκομείο, ο άλλος στο κρατητήριο.

Βγήκαν τα… μαχαίρια πάνω σε καβγά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου νοσηλεύεται φρουρούμενος ένας 32χρονος άνδρας ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής 25 Μαρτίου τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε ένας 33χρονος.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια καβγά με τον 32χρονο Ινδό να δέχεται χτύπημα με μαχαίρι από έναν 33χρονο ομοεθνή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πέραμα του Μυλοποτάμου με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Πηγή: ekriti.gr

