Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε στα προστατεύτηκα κάγκελα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Θεσσαλονίκη με το... καλημέρα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στις 7:35 όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ. που βρισκόταν στην οδό Τσιμισκή, λίγο πριν τη Βενιζέλου και στη συνέχει «καρφώθηκε» στα προστατεύτηκα κάγκελά.

Ευτυχώς από το ατύχημα δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ σε λίγο το όχημα αναμένεται να απομακρυνθεί από το σημείο.

