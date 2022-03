Θεσσαλονίκη

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κυλιόμενες σκάλες στην “Αγία Σοφία” (εικόνες)

Τοποθετούνται οι κυλιόμενες σκάλες στο σταθμό του μετρό «Αγία Σοφία».

Προχωρούν οι εργασίες στο μετρό της Θεσσαλονίκης, με τις κυλιόμενες σκάλες να τοποθετούνται στο σταθμό της «Αγίας Σοφίας» και συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα του.

Αν και οι σταθμοί του μετρό φαίνονται εργοτάξια, οι συρμοί πραγματοποιούν ήδη τα δρομολόγιά τους στο υπόγειο δίκτυο της πόλης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδίων, το 2023 οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα μπορούν να χρησιμοποιούν το μετρό.

